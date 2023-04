Gaël Kamilindi : "C'est jouissif d’avoir la chance d’alterner entre des rôles aux antipodes"

information fournie par France 24 • 28/04/2023 à 17:42

Rencontre avec comédien suisse d'origine rwandaise Gaël Kamilindi, qui a intégré en 2017 la troupe de la Comédie-Française. Formé au Conservatoire de Genève et de Paris, il est attentif aux réflexions sur la représentativité et la différence. Cet acteur est à l’affiche de deux pièces simultanément : "La Mort de Danton" et "Angels in America", une adaptation par Arnaud Desplechin d’un texte de l’écrivain et dramaturge américain Tony Kushner.