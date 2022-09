Gabon, la menace climatique : l'érosion risque de faire disparaître Port-Gentil

information fournie par France 24 • 22/09/2022 à 15:55

Avec le changement climatique, certaines villes pourraient tout simplement disparaître dans quelques années. Parmi elles, Port-Gentil, poumon économique du Gabon. Les scientifiques alertent en effet sur les conséquences de la montée des eaux et de l'érosion des littoraux. Une solution de plus en plus envisagée : déplacer la ville. Nos correspondants se sont rendus dans la deuxième ville gabonaise, à la rencontre des habitants qui craignent pour leur avenir.