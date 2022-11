information fournie par France 24 • 14/11/2022 à 22:34

Joe Biden et Xi Jinping condamnent toute utilisation de l'arme nucléaire, y compris dans les mots, en marge du G20. Une mise en garde contre la Russie. Vladimir Poutine grand absent de ce sommet, qui consacre l'isolement de Moscou ? On va plus loin avec Marc Semo et Gauthier Rybinski. Regards croisés aussi sur les accusations turques contre le PKK, au lendemain de l'attentat d'Istanbul.