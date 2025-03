"Frotter, frotter" : des femmes de chambre en grève dans la série d'Hélène Le Gal et Laure Mentzel

information fournie par France 24 • 07/03/2025 à 16:56

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, À l'affiche s'intéresse à une série sur un sujet peu traité à la télévision. Inspirée de faits réels, elle relate la lutte de femmes de chambre d'un hôtel pour dénoncer les cadences infernales et le non-paiement de leurs heures supplémentaires. La série a été diffusée à une heure de grande écoute sur France 2. Série en 4 épisodes, disponible en replay, elle a vu le jour grâce au travail des scénaristes Hélène Le Gal et Laure Mentzel. Elles mettent en lumière avec une grande justesse et de multiples personnages, le parcours de ces femmes invisibilisées par la société. Au programme également, le documentaire "Les filles du Nil" de Nada Riyadh et Ayman El Amir, qui a remporté l'œil d'or du meilleur documentaire au dernier Festival de Cannes. On y suit un groupe de jeunes filles coptes qui font du théâtre de rue, malgré le conservatisme ambiant. Une ode à la liberté !