information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 28/10/2024 à 14:05

Quelques semaines après l'arrivée de Michel Barnier, on fait le point avec Frédéric Souillot, secrétaire général Force Ouvrière de l'état du dialogue social en France et les dossiers chauds : retraites, fonction publique et assurance chômage. Ecorama du 28 octobre présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com