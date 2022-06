information fournie par France 24 • 14/06/2022 à 19:17

À cinq jours du second tour, Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reçoivent Frédéric Dabi, directeur général Opinion à l’IFOP. L’émission revient sur les résultats du premier tour, leurs enseignements et ses conséquences. Il sera aussi question de l’abstention record, grande gagnante de ce scrutin.