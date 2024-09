Frappes israéliennes sur le Liban : "Rien n'indique d'une opération terrestre est imminente"

information fournie par France 24 • 23/09/2024 à 16:58

L'armée israélienne a indiqué lundi 23 septembre qu'elle élargissait l'étendue de ses frappes contre le mouvement islamiste Hezbollah au Liban, et elle a demandé aux habitants de la vallée de la Békaa, dans l'est du pays, de s'éloigner des entrepôts d'armes du Hezbollah. L'inquiétude a gagné la capitale, Beyrouth, jusque-là épargnée par le conflit entre le Hezbollah pro-iranien et Israël, des habitants recevant des avertissements israéliens sur leurs portables et leurs lignes fixes. Les précisions de Claire Duhamel, correspondante de France 24 en Israël.