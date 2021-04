France - Rwanda : vers une normalisation des relations ?

France 24 • 07/04/2021 à 20:09

Le 7 avril marque le début des commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda et en France. Un génocide commencé il y a 27 ans : 800000 hommes, femmes et enfants sont massacrés en à peine 100 jours. Le rapport Duclert pointe un ensemble de responsabilités accablantes de la France dans le génocide mais écarte sa complicité. Le président rwandais Paul Kagame a salué ce rapport qui est un important pas en avant. Emmanuel Macron a multiplié les gestes à l'égard du Rwanda : Paris ouvre d'ailleurs au public ce mercredi d'importantes archives relatives au génocide entre 1990 et 1994.