France : les monuments historiques face au changement climatique

information fournie par France 24 • 05/09/2023 à 16:13

Au large de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, le château d’If a résisté aux tempêtes et à l’usure du temps. Pourtant, il vacille. Le changement climatique et la montée des eaux menacent l’île où il est bâti. Ces dernières années, le niveau de la mer est monté de 15 centimètres. Certains jours, il est impossible pour les touristes d’accoster. Le château est contraint de fermer 180 jours par an, trois fois plus qu’il y a 15 ans. Un reportage de nos collègues de France 2.