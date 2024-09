information fournie par France 24 • 22/09/2024 à 16:00

Sitôt nommé, aussitôt pressé: le nouveau gouvernement de Michel Barnier, et notamment ses ministres de l'Economie Antoine Armand et du Budget Laurent Saint-Martin, vont devoir s'attaquer sans délai à plusieurs urgences économiques, à la fois sur la scène nationale et au niveau européen. La question migratoire et l’écologie sont aussi des sujets brûlants auxquels le gouvernement devra s’atteler.