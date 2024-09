France : le gouvernement Barnier enfin nommé

information fournie par France 24 • 22/09/2024 à 00:24

Après deux semaines de tractations, la composition du gouvernement de Michel Barnier a été présentée samedi 21 septembre par le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler. Les 39 postes de ministres, de ministres délégués et de secrétaires d'Etats sont répartis entre des figures issues du parti Les Républicains (LR) et des représentants de l'ex-majorité présidentielle. L'entrée au gouvernement du chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau, le maintien de Rachida Dati à la Culture ou l'arrivée de Laurence Garnier à la consommation présagent d'un gouvernement plus à droite que celui de Gabriel Attal.