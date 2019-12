France : la diaspora ouïghoure sous surveillance chinoise

France 24 • 16/12/2019 à 15:30

En Chine, ils connaissent les camps d'internements et, pour certains, la torture. Mais la répression des Ouïghours ne s'arrête plus aux frontières du pays. Pékin exerce aussi une pression considérable sur les membres de cette communauté musulmane qui ont fui à l'étranger, et notamment en France. Pour les réduire au silence, le gouvernement chinois a mis en place un vaste système de surveillance. Et pour forcer les plus récalcitrants à rentrer dans le rang, Pékin dispose d'un moyen de pression terriblement efficace : la menace sur les familles restées en Chine.