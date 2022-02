France : l'invasion russe en Ukraine s'invite dans la campagne électorale française

information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 14:41

La Russie a lancé jeudi 24 février à l'aube une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays. Un événement qui prend place à moins de cinquante jours de l'élection présidentielle française. La campagne continue, elle n'a pas été suspendue, mais elle est chamboulée. Quelles sont les réactions des principaux candidats ? Éléments de réponse dans ce reportage.