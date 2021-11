France / États-Unis : la réconciliation ? La vice-présidente Kamala Harris à Paris pendant 5 jours

information fournie par France 24 • 11/11/2021 à 20:29

Apaiser les tensions entre les États-Unis et la France. Deux mois après la crise des sous-marins, la vice-présidente américaine est en visite à Paris durant cinq jours. Kamala Harris a notamment assisté aux cérémonies de commémoration du 11 novembre aux côtés du président français et au Forum sur la paix. Ce vendredi, la vice-présidente participera à la conférence internationale sur la Libye, en présence du président égyptien et du ministre russe des affaires étrangères.