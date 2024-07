France : désaccords à gauche et implosion du camp présidentiel

information fournie par France 24 • 12/07/2024 à 15:06

Dans ce brouhaha politique qui suit les résultats des législatives anticipées en France, le Nouveau Front populaire a promis de donner le nom de leur candidat à Matignon d'ici la fin de la semaine, mais aucun accord n'a encore été trouvé. En coulisses, socialistes et insoumis jouent au bras de fer et certains croient en une stratégie de LFI pour faire capoter l'alliance. Du côté du camp présidentiel, de plus en plus de députés sont tentés de retourner dans leur famille politique de départ, comme l'explique Pierre-Emmanuel Guigo, historien qui était invité sur le plateau de France 24.