France : coup d'envoi d'une rentrée politique qui s'annonce agitée

information fournie par France 24 • 23/08/2023 à 14:34

C'est la rentrée politique avec un premier conseil des ministres, post remaniement. On va beaucoup voir et entendre les deux têtes de l'exécutif. La Première Ministre est sur France Bleu et on lira ce soir une interview d'Emmanuel Macron dans le Point. On en saura peut être plus sur l'initiative d'ampleur qu'a promis le chef de l'Etat pour cette rentrée 2023. Pour en parler, FRANCE 24 reçoit Richard Werly, correspondant France/Europe pour le quotidien suisse Blick.