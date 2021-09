information fournie par France 24 • 02/09/2021 à 10:26

"On sent ici que tout va très vite, que les Taliban cherchent à avancer, à rassurer la population", explique Cyril Payen, envoyé spécial en Afghanistan. "Il y a des centaines d'Afghans qui font la queue pour retirer un peu d'argent. Il y a une pénurie de liquide, les banques sont toujours fermées. Il manque de tout dans ce pays. Il va y avoir un gouvernement, inclusif ou non, pas de réponse à ce stade".