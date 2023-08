Français et Européens rapatriés du Niger : une précaution qui révèle l'existence de la menace ?

information fournie par France 24 • 02/08/2023 à 14:41

Une centaine de ressortissants étrangers résidant au Niger sont arrivés à Rome mercredi matin, évacués par l'Italie. Selon l'agence Ansa, 36 Italiens et 21 Américains font partie des ressortissants évacués. Un peu moins de 500 ressortissants italiens résident au Niger, dont la plupart sont des militaires. Du côté de la France, qui compte quelque 1.200 ressortissants enregistrés au Niger dont 600 ont souhaité partir, "deux avions se sont posés cette nuit. Le deuxième aux alentours de 04H00 locales (02H00 GMT). Deux autres avions sont mobilisés, "dont un s'est posé (à Niamey) et l'autre encore en vol", a indiqué en début de matinée l'état-major des armées françaises. Quel est le message derrière ces évacuations ? Éléments de réponse avec Seidik Abba, journaliste et écrivain nigérien, spécialiste du Sahel.