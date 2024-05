information fournie par France 24 • 20/05/2024 à 21:32

À Bali se tient le Forum Mondial de l'eau qui a pour thème "l'eau pour une prospérité partagée". L'occasion de revenir sur les tensions géopolitiques liées à l'eau et la difficile gestion d'une ressource essentielle. Avec la raréfaction des ressources en eau douce, il s'agit d'établir des priorités sur ses différents usages: alimentation humaine, production d'électricité, industrie, etc... Et surtout protéger l'eau de toutes les pollution qui la rendent impropre à la consommation.