information fournie par France 24 • 24/10/2022 à 15:17

Plusieurs chefs d'États et de gouvernements africains se retrouvent les 24 et 25 octobre à Dakar pour le Sommet Paix et Sécurité. "L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souverainetés" sera le thème de la huitième édition de cette grand-messe annuelle.