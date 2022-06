Forum économique de Saint-Pétersbourg : Le "Davos russe" mise sur la participation asiatique

information fournie par France 24 • 15/06/2022 à 10:56

Alors que l'économie russe est frappée de plein fouet par les sanctions, le forum économique de Saint-Pétersbourg ouvre ses portes ce mercredi. Un forum créé en 1997 et qui se veut être le "Davos russe". Jusqu'à l'an dernier, les responsables politiques et les grandes entreprises occidentales s'y pressaient pour signer des contrats. Mais avec les sanctions occidentales, la Russie mise surtout sur la participation des entreprises et des dirigeants politiques asiatiques.