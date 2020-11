France 24 • 11/11/2020 à 14:40

Les forces spéciales françaises sont réputées faire preuve à la fois de discrétion et de puissance. Et pour cause : ces soldats d'élite résolvent des différends aussi bien militaires que diplomatiques. Pour parler de ce "couteau suisse" que sont les forces armées, Ali Laïdi reçoit le général Christophe Gomart qui publie avec Jean Guisnel un livre intitulé "Soldat de l'ombre, au cœur des forces spéciales" (Éd. Tallandier).