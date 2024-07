information fournie par France 24 • 16/07/2024 à 13:35

"Une proie facile" : c’est ainsi que notre invité qualifie l’économie européenne, constatant qu'elle est assiégée par les fonds souverains et les entreprises publiques étrangères. François-Xavier Carayon est consultant en stratégie et auteur d’un ouvrage sur les investissements étrangers en France et en Europe, intitulé "Les États prédateurs" (Éd. Fayard). Parmi les constats : de plus en plus de "puissances en développement d'Asie et du Moyen-Orient investissent en Europe".