information fournie par Boursorama • 11/12/2024 à 15:26

L'année 2025 sera marquée par un nettoyage important des fonds, avec plus de contraintes au service d'une meilleure clarté pour les particuliers détenteurs de produits d'épargne verts. Assiste-on à un vrai nettoyage des fonds dans le but de rassurer les épargnants ? L'analyse de Luisa Florez, Directrice des recherches en Finance Responsable d'Ofi Invest AM.