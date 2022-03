Floride : une loi polémique encadrant l'enseignement des questions LGBT+ entre en vigueur

information fournie par France 24 • 31/03/2022 à 13:32

Une loi interdisant aux professeurs de parler aux enfants des questions liées aux identités de genre et à l'orientation sexuelle, crée la polémique en Floride depuis plusieurs mois. Et malgré la très forte opposition des associations pro LGBT et la mobilisation de ces derniers jours de ceux qui baptisent la loi, "Don't say gay" ("Ne dites pas gay"), le texte a été signé lundi par le gouverneur de l'État et doit être appliqué à partir du 1er juillet.