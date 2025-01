information fournie par France 24 • 22/01/2025 à 09:38

Invitée de Mardi politique, Florence Portelli revient sur le retour de Donald Trump à la Maison blanche qui marque pour elle "l’échec des contre-pouvoirs". La vice-présidente des Républicains et maire de Taverny appelle la France et l’Europe à "se réveiller à l’ère du rapport de force" que Donald Trump devrait mettre en place et qui pourrait bouleverser l'ordre mondial.