Flambée des prix de l'énergie : les gouvernements européens cherchent la réponse

information fournie par France 24 • 01/10/2021 à 10:25

Les prix de l'énergie ne cessent d'augmenter en Europe. En France, le tarif réglementé du gaz augmente, le 1er octobre, de 12,6 %, la plus forte hausse depuis 2013. Le gouvernement français s'inquiète : à moins de 6 mois de la présidentielle, rien ne serait pire qu'un nouveau mouvement similaire à celui des gilets jaunes. Le Premier ministre Jean Castex a déjà annoncé un blocage du prix du gaz et anticipé sa baisse en 2022. Et d'autres gouvernements européens prennent eux aussi des mesures.