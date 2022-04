Flambée des prix alimentaires : quelles conséquences en Afrique et au Moyen-Orient ?

information fournie par France 24 • 08/04/2022 à 17:39

La FAO lance l'alerte sur la folle envolée des prix alimentaires. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l'agriculture, le panier moyen a augmenté en mars de 12,6 % après le déclenchement de la guerre en Ukraine, et la hausse dépasse les 33 % sur un an. Dans les pays les plus pauvres, la famine menace. Pour en parler, Line Rifai reçoit Rabah Arezki, économiste à l'université de Harvard et ancien chef économiste de la Banque africaine de développement.