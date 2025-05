Financer l’Europe de demain : petit budget, grandes ambitions !

information fournie par France 24 • 02/05/2025 à 18:02

Le Parlement européen a sorti les calculettes : le prochain budget de l’Union européenne se dessine en ce moment et l’équation paraît très difficile à résoudre pour les Vingt-Sept, qui doivent financer toujours plus de secteurs avec un budget très contraint. Celui-ci représente actuellement 1 % du PIB de l’Union, soit 1 000 milliards d’euros sur 7 ans. Il sert pour un tiers à la politique agricole commune, pour un autre tiers à la cohésion entre les régions d’Europe, pour assurer leur rattrapage économique, et pour le reste à payer le fonctionnement de l’Union et les autres politiques. Dans le même temps, les Vingt-Sept entendent développer leurs investissements dans la défense, le numérique et les nouvelles technologies. Avec quel argent ? Ils devront déjà rembourser un grand emprunt contracté pendant le Covid, qui risque de grever le budget de 15 à 20 % par an. L’Union européenne pourrait-elle avoir recours à de nouvelles ressources propres, indépendantes des contributions des États ? L’idée est avancée, mais les pistes, comme la taxe carbone aux frontières, suscitent beaucoup de scepticisme.