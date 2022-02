information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 11:27

La France, ses partenaires européens et le Canada ont annoncé jeudi 17 février le retrait du Mali des opérations militaires anti-djihadistes Barkhane et Takuba. Paris et ses partenaires affirment vouloir "rester engagés dans la région" afin de lutter contre la menace jihadiste. Après cette annonce, comment réagit la population malienne ? Éléments de réponse avec notre correspondante à Bamako, Anne-fleur Lespiaut.