information fournie par France 24 • 22/07/2022 à 13:49

Après la démission de Mario Draghi, le président italien, Sergio Mattarella, a dissous le Parlement, jeudi, et convoqué des élections anticipées. Prévues le 25 septembre, elles devraient profiter à l'extrême droite. Une perspective qui inquiète les marchés et l'Union européenne, confrontée à l'inflation et à la guerre en Ukraine. Ludmila Acone, historienne spécialiste de l'Italie, est l'invitée de France 24.