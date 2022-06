Fill Up Média s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama • 15/06/2022 à 14:59

Fill Up Média est une société lyonnaise créée en 2011 spécialiste de l'affichage extérieur sur les distributeurs de carburant ! Un positionnement original validé par des partenariats avec TotalEnergies et Carrefour.

Manuel Berland, cofondateur et PDG de Fill Up Média était sur le plateau de Ca Bouge sur les marchés pour détailler les modalités de l'introduction de la société et ses ambitions à moyen terme.

La période de souscription est ouverte jusqu'au 23 juin pour un prix de l'action de 10 euros.