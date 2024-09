information fournie par France 24 • 06/09/2024 à 15:29

Dans ce numéro de "A l'Affiche", Louise Dupont revient sur deux festivals de cinéma incontournables en cette rentrée. A commencer par la Mostra de Venise : 81ème édition pour le plus vieux festival de cinéma au monde, qui accueille cette année Nicole Kidman, Brad Pitt et Georges Clooney ou encore Lady Gaga... Et puis, le cinéma indépendant américain est à la fête à Deauville. Avec en invité exceptionnel de cette 50ème édition, Michael Douglas.