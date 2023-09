Femmes migrantes et violences sexuelles : en France, les violences persistent au bout de l'exil

information fournie par France 24 • 22/09/2023 à 17:37

La migration est l’endroit de tous les dangers pour les femmes, même si elle est parfois indispensable à leur survie. Risques chez elles ou sur la route, elles sont souvent perdantes sur tous les tableaux. Au Soudan, les combats ont poussé des millions de personnes au départ, dont 80 % de femmes et d’enfants. Mais dans les camps de réfugiés tchadiens, les violences ne s’arrêtent pas. Et même en France, les migrantes sont bien plus exposées aux violences sexuelles que la population générale.