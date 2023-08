Femmes afghanes : Les jeunes talibans sont "en faveur du droit à l'éducation et du droit au travail"

information fournie par France 24 • 15/08/2023 à 14:06

Les talibans célèbrent mardi leur "conquête" du pays à l'occasion du deuxième anniversaire de leur retour au pouvoir et s'engagent, dans un communiqué diffusé par les autorités, à résister à toute menace pesant sur l'indépendance du pays. Pour une analyse approfondie des Talibans et leur régime brutal, FRANCE 24 reçoit Mélissa Cornet, conseillère en plaidoyer humanitaire chez Care International et chercheuse indépendante.