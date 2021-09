Fed : Powell en piste pour un nouveau tour ?

information fournie par Ecorama • 06/09/2021 à 14:05

Si les marchés américains sont fermés ce lundi pour cause de Labor Day, c'est à priori aujourd'hui que Joe Biden va rendre sa décision sur une possible reconduction de Jerome Powell à la tête de la Fed. Les explications de Nicolas Goetzmann, responsable de la recherche et de la stratégie à la Financière de la Cité. Ecorama du 6 septembre 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com