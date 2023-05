Faut-il taxer le patrimoine financier des Français pour financer la transition écologique ?

information fournie par Ecorama • 24/05/2023 à 14:00

Le rapport de France Stratégie sur le financement de la transition énergétique, commandé par Elisabeth Borne, préconise davantage de dettes et la taxation des plus riches. Cependant, le gouvernement s'y refuse. Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 24 mai 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com