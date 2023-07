Faut-il faire passer le taux du Livret A à 4 % ?

information fournie par Ecorama • 06/07/2023 à 14:00

Le taux de rémunération du Livret A devrait théoriquement passer de 3 à 4 % au 1er août, si l'on en croit la formule de calcul de la Banque de France. Ce qui serait une bonne nouvelle pour les épargnants, mais qui aurait des effets secondaires néfastes pour le financement du logement social et une possible déstabilisation de l'assurance vie. Bruno Le Maire devra trancher mi-juillet sur cette nouvelle rémunération. Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 6 juillet 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com