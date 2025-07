Faut-il doper ses placements aux hormones ?

information fournie par Ecorama • 29/07/2025 à 09:05

Aux États-Unis, près de 90 % du bœuf consommé provient d'animaux traités aux hormones de croissance. Un modèle légal, rentable… mais de plus en plus controversé, surtout en Europe où ces pratiques sont interdites. Au-delà des enjeux sanitaires et éthiques, cette réalité soulève une autre question : et si cette controverse ouvrait des opportunités d'investissement ? Un scandale sanitaire à venir ou un tournant stratégique pour les investisseurs du secteur agroalimentaire ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 29 juillet 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com