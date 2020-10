Fatoumata Diawara emmène l'Afrique au Théâtre du Châtelet à Paris

France 24 • 06/10/2020 à 16:16

En quelques années, Fatoumata Diawara est devenue l'une des voix emblématiques de l'Afrique. Chanteuse, mais aussi comédienne, l'artiste malienne porte haut les couleurs et les valeurs du continent dans le monde. Elle est de retour dans "Le vol du Boli" au Théâtre du Châtelet, à Paris. Un opéra moderne et un voyage musical entre l'Afrique et l'Europe. Pour ce nouveau spectacle, elle est entourée de complices de longue date : Damon Albarn, ex-leader de Blur et fondateur du groupe Gorillaz, mais aussi le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako. Fatoumata Diawara est notre invitée.