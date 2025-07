Face aux 44 milliards d'euros d'économies proposés, les oppositions brandissent la censure

information fournie par France 24 • 16/07/2025 à 15:54

Le Premier ministre François Bayrou a présenté ses pistes pour économiser 44 milliards d'euros en 2026. Des efforts qui vont concerner tous les Français, avec deux volets : réduire la dette et augmenter la productivité. Les oppositions brandissent d'ores et déjà la censure et les syndicats s'opposent à un budget qui s'attaque aux acquis sociaux. Roselyne Febvre en parle avec Pierre Jacquemain et David Revault-d'Allonnes.