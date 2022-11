Évariste Ndayishimiye : "Il y a une avancée significative dans les négociations sur l'est de la RDC"

information fournie par France 24 • 21/11/2022 à 16:58

Le président burundais explique que le Burundi envoie deux bataillons dans la région du Sud-Kivu, en RD Congo, dans le cadre de la force d’interposition de la communauté des États d’Afrique de l'Est. Il juge que la situation dans la région est "pacifiée". Il explique aussi que les relations entre son pays et le Rwanda s'améliorent, en laissant entendre que les opposants burundais soupçonnés d’avoir fomenté un coup d'État en 2015 et qui sont au Rwanda pourraient enfin être ramenés au Burundi.