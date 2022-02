Eva Ionesco, perdue dans la nuit

information fournie par France 24 • 11/02/2022 à 17:41

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont reçoit l’autrice et réalisatrice Eva Ionesco. À 4 ans, sa mère la faisait poser nue devant son objectif pour obtenir des clichés érotiques. À l’adolescence, déscolarisée et livrée à elle-même, elle devenait, aux côtés de son ami Christian Louboutin, l'une des égéries du Palace, la mythique boite de nuit parisienne. Ce sont ces années 1970, tourbillon de fêtes mais aussi de débauche destructrice, de drogue et de pédophilie, qu’Eva Ionesco décrit dans son nouveau roman, "Les enfants de la nuit" (éd. Grasset).