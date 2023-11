information fournie par France 24 • 02/11/2023 à 15:09

Elle a été la première réalisatrice à recevoir un César pour "Rue Cases-Nègres", ellle est la seule femme cinéaste à avoir dirigé Marlon Brando et les Oscars l'ont récompensée pour l'ensemble de sa carrière en 2022. La cinéaste martiniquaise Euzhan Palcy est l'invitée de Louise Dupont, alors que le centre Pompidou, à Paris, lui consacre une rétrospective. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ses films et son combat contre le racisme et pour une meilleure visibilité des artistes noirs.