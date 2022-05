Eurovision : avec Alvan et Ahez, la France tente sa chance en breton

information fournie par France 24 • 09/05/2022 à 15:27

Ce n'est pas la première fois que la France participe à l'Eurovision avec une chanson dans une langue régionale, comme ce fut le cas en 1996, déjà en breton, avec Dan Ar Braz et l'Héritage des Celtes. Cette année le quatuor Alvan et Ahez représentera la France avec leur mélange de musique électronique et de chant traditionnel celtique. Ils racontent leur parcours, leurs espoirs et l'importance pour eux de préserver la langue bretonne.