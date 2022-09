Europe : recherche professeurs désespérément

information fournie par France 24 • 10/09/2022 à 13:30

C'est la rentrée des classes en Europe et certains manquent à l'appel partout à travers l'Union : les enseignants. En France, ce ne sont pas moins de 4 000 postes vacants, plus encore en Allemagne et en Italie. Depuis la pandémie de Covid-19, les vocations ont chuté et nombreux sont ceux qui ont démissionné pour des raisons multiples. En cause, notamment, de très faibles salaires par rapport à leur niveau de qualification dans certains pays. Dans d'autres, malgré des rémunérations correctes, c'est à cause du manque de perspective d’évolution dans leurs carrières ou la charge de travail que les candidats sont découragés. Comment former une jeunesse en manque de repères sans professeurs qualifiés et motivés ? Débat avec deux eurodéputés.