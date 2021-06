France 24 • 25/06/2021 à 16:57

C'est le déconfinement partout en Europe et vous avez pu rechausser vos baskets, pour faire du sport en salle et en extérieur, si vous ne vous êtes déjà habitués au sport devant la télé à regarder l'Euro-2021, avec des nations européennes qui s'affrontent sur le terrain mais aussi en dehors, reposant la question des valeurs de l'UE et de la place du sport. Le coup d'envoi de la compétition de l'UEFA a en effet été émaillé de polémiques.