Étudiants étrangers en Ukraine : l'avenir suspendu des aspirants médecins indiens

information fournie par France 24 • 24/10/2022 à 13:41

L'une des nombreuses conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine a été l'exode de milliers d'étudiants étrangers, contraints de fuir le pays. Parmi eux, se trouvaient plus de 18 000 Indiens, en grande majorité des étudiants en médecine. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés bloqués sur place et ont dû fuir par leurs propres moyens vers un pays européen voisin afin d'être rapatriés en Inde. Arrivés en Inde c'est la douche froide : les autorités refusent qu'ils poursuivent leurs études au sein des écoles de médecine indienne. Aujourd'hui, certains de ces étudiants retournent en Ukraine, malgré le conflit en cours et les risques pour leur sécurité. Reportage de nos correspondants de New Delhi.