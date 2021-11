information fournie par France 24 • 05/11/2021 à 10:56

Un an après l'envoi de l'armée fédérale au Tigré, la région la plus septentrionale de l'Ethiopie, les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) sont désormais à quelques centaines de kilomètres d'Addis Abeba. Ils représentent une forte menace pour le gouvernement ethiopien, et le conflit engendre aussi des problématiques humanitaires inquiétantes. Le décryptage d'Antoine Mariotti, journaliste à France 24.