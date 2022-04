ETF : l'impact de la crise sanitaire sur l'investissement indiciel

information fournie par Boursorama • 13/04/2022 à 15:46

CAC 40, Nasdaq, Dow Jones : les indices boursiers font partie du paysage pour l'investisseur individuel. Pour autant, celui-ci ne sait pas forcément n'est pas un panier figé de valeurs et qu'il évolue au cours du temps, selon différents paramètres.

A ce titre, la crise sanitaire a eu un impact parfois profond pour certains d'entre eux. Et cette évolution a un impact direct sur les produits d'investissement comme les ETF.

Pour comprendre la vie des indices et leur évolution sur les deux dernières années Yves Bonamy, Managing Director de MSCI France, et avec Arnaud Gihan, directeur ETF iShares BlackRock France étaient sur le plateau de l'Actu Bourse. Ils évoquent également le développement des indices ESG (basés sur le respect des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance)

